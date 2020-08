Katy Bähm (26) macht ein überraschendes Geständnis! Bislang sorgte die Dragqueen in der Promi Big Brother-Welt schon für einige Überraschungen: Schon am zweiten Tag nach ihrem Einzug zeigte sie sich ungeschminkt und als Mann. Kurz darauf sorgte sie mit ihrer Sexbeichte für Aufsehen. Denn Katy, die heute offen homosexuell lebt und mit einem Mann verlobt ist, riss früher viele Frauen auf. Jetzt legt die Travestiekünstlerin nach: Sie würde in Zukunft eine Beziehung mit einer Frau nicht ausschließen!

In der aktuellen Folge fragte Werner Hansch (81) die 26-Jährige, wann sie bemerkt habe, dass sie auf Männer stehe. Daraufhin antwortete sie: "Ich fand schon immer beide Geschlechter gleich attraktiv. Ich hatte auch schon Freundinnen und würde auch nicht ausschließen, dass ich in fünf Jahren mal wieder eine Freundin habe." Der Mensch müsse einfach passen, er sei für alles offen. "Wenn eine Frau kommt, die mich von den Socken haut, wäre ich auch nicht abgeneigt", erklärte die TV-Bekanntheit.

Aktuell bevorzuge Katy jedoch das männliche Geschlecht. "Ich habe einen Freund und bin sehr, sehr glücklich, aber ich würde auch nicht ausschließen, vielleicht noch ein Kind zu bekommen." Darüber hinaus sei sie gerne ein Mann und finde sich sehr attraktiv.

ActionPress Werner Hansch beim Steiger Award in Dortmund im Jahr 2017

Instagram / katybaehm Katy Bähm im Februar 2020

Instagram / katybaehm Katy Bähm und ihr Verlobter Francis im Juli 2020

