Sie hat noch ganz schön viel Energie! Anfang des Jahres überraschte Ciara (34) ihre Community mit der Nachricht, dass sie und ihr Mann Russell Wilson (31) erneut Nachwuchs erwarten. Am 23. Juli war es so weit und der kleine Mann namens Win Harrison Wilson erblickte das Licht der Welt. Kurz bevor es für die Sängerin zur Entbindung ins Krankenhaus ging, hatte sie aber offensichtlich noch etwas auf ihrer To-do-Liste: Hochschwanger drehte Ciara ein Musikvideo für ihre neue Single – mit reichlich Tanzeinlagen!

Statt sich auf die faule Haut zu legen und auszuruhen, stand bei der 34-Jährigen unmittelbar vor der Geburt ein Videodreh zu ihrem neuen Song "Rooted" auf dem Plan. Das verriet Ciara auf ihrem Instagram-Account, auf dem sie den Clip postete: "Ich habe dieses Video zwei Tage vor der Entbindung gedreht", hieß es in der Beschreibung. Besonders beachtlich ist dabei nicht nur der XXL-Babybauch, sondern auch die Kondition der Musikerin: Ciara legte kurzerhand eine ausdauernde Twerk-Session hin – als wäre ihre Kugel überhaupt nicht da.

Die Fans waren fasziniert und amüsiert gleichermaßen! So finden sich in der Kommentarspalte Beiträge wie "Und das Baby so: 'Was zur Hölle geht hier vor sich?'" oder "Auch dieser Bauch kann dich von nichts abhalten!". Was haltet ihr von Ciaras Performance im hochschwangeren Zustand? Stimmt ab!

Instagram / ciara Ciara in ihrem dritten Trimester, 2020

Instagram / dangerusswilson Russell Wilson und Ciara mit ihrem Baby Win

Instagram / ciara Ciara, Musikerin

