Chrissy Teigen (34) sorgt für Klarheit! Seit der Veröffentlichung des neuen Musikvideos ihres Gatten John Legend (41) waren sich zahlreiche Fans sicher: Das Model ist wieder schwanger. Auch Paparazzi entdeckten die Beauty in den vergangenen Tagen immer wieder mit einer deutlichen Wölbung an ihrem Bauch. Jetzt meldete sich die Zweifach-Mutter höchstpersönlich bei ihrer Community und bestätigt die Spekulationen: Chrissy erwartet tatsächlich ihr drittes Kind!

In ihrer Instagram-Story beendete Chrissy vor wenigen Stunden das Versteckspiel und zeigt ganz offensichtlich ihr süßes Babybäuchlein. In einer engen Hose und einem Blazer posiert die 34-Jährige stolz vor dem Spiegel und kann das Babyglück offenbar selbst noch gar nicht glauben: "Schaut euch diesen Kram mit Baby Nummer drei an", scherzte die schwangere Schönheit und streichelt liebevoll über die ersten Rundungen ihrer anderen Umstände.

Bereits nach der Geburt von Sohn Miles vor rund zwei Jahren kündigte Chrissy immer wieder an, dass die vierköpfige Familie noch nicht komplett sei. Die Baby-News der US-Amerikanerin dürften auch ihre beiden Kids Luna und Miles erfreut haben – immerhin erwartet die beiden in wenigen Wochen mit ihrem Geschwisterchen dann auch ein neuer Spielpartner im Kinderzimmer.

MEGA John Legend und Chrissy Teigen im November 2019

Getty Images Chrissy Teigen im Februar 2020

Instagram / johnlegend Chrissy Teigen und John Legend mit ihren Kindern Miles und Luna

