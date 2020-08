Emmy Russ (21) läuft bei Promi Big Brother mal wieder zu Hochtouren auf! Seit ihrem Einzug in den TV-Container hat die ehemalige Beauty & The Nerd-Kandidatin ein absolutes Lieblingsthema: Sex, Sex und nochmal Sex! Sie plaudert offen über Masturbation und wie "spitz" sie ist, weil sie in der Fernseh-WG auf Beischlaf verzichten muss. Das bekam nun auch ihr Mitbewohner Udo Bönstrup (26) am eigenen Leib zu spüren.

Für einen Plausch pflanzte sich die Blondine einfach auf den Schoß des YouTubers und genoss die frische Brise. Als sie wieder aufstand, hinterließ sie eine ziemlich eindeutige Spur auf der Hose des Webstars. "Guck mal, wie feucht ich bin. War ich das?", lachte die 21-Jährige. Ein Mitbewohner warf ein, dass der Fleck möglicherweise nur vom Duschwasser sein könnte. Doch Udo hatte da ernshafte Zweifel. "Ich würde mal behaupten, dass das nicht vom Duschen kommt. Das hat mir schon ein bisschen Gänsehaut hinterlassen."

Nach der Aktion kam Emmy dann erst richtig in Fahrt und suchte erneut die Nähe zu dem Cap-Träger. Aber der ging auf Abstand. "Hier sind Kameras", gab er zu bedenken. Ganz kalt ließ ihn die Offensive allerdings nicht. Zumindest hat sich etwas in seinem Schritt geregt – was ihm unglaublich peinlich war: "Meine Oma guckt zu, meine Mama guckt zu."

© SAT.1/Marc Rehbeck Emmy Russ, Kandidatin bei "Promi Big Brother"

Instagram / emmyruss1 Emmy Russ im Januar 2019

Instagram / udo Udo Bönstrup, YouTuber

