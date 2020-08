Was für ein Schreck: Diana zur Löwens vergangener Köln-Besuch endete mit einem Krankenhausaufenthalt! Normalerweise hat die YouTuberin eher gute Nachrichten auf ihren Social-Media-Kanälen zu verkünden. Regelmäßig versorgt sie ihre 894.000 Abonnenten auf ihrem Kanal mit Fitness-, Motivations- und Ernährungstipps. Bei einem Spaziergang durch die Kölner Ehrenstraße passierte es dann jedoch: Die Blondine brach plötzlich zusammen und hatte einen epileptischen Anfall!

Mit einem Foto aus dem Krankenhaus meldete sich die Wahlberlinerin am Donnerstag auf ihrem Instagram-Account zurück. "Manchmal kommt es anders, als man denkt... gestern bin ich auf der Ehrenstraße in Köln umgekippt. Mein ganzer Körper hat sich verkrampft", erinnert sie sich in den Kommentaren unter dem Post. Glücklicherweise hätten Passanten am vergangenen Mittwoch sofort Zivilcourage bewiesen und sie in die stabile Seitenlage gebracht, bevor sie einen Krankenwagen riefen. "Das ist leider nicht selbstverständlich, aber so wichtig", stellt Diana schließlich fest.

Mittlerweile konnte die Webvideo-Produzentin wieder aus der Klinik entlassen werden. Trotz eines lädierten Armes und Kopfschmerzen gehe es ihr gut. "Hoffen wir mal, dass das nur eine einmalige Sache war. Es hätte noch viel schlimmer enden können", sagt sie schließlich.

Diana zur Löwen, Influencerin

Diana zur Löwen im August 2020

Diana zur Löwen, Influencerin

