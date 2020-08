Familie steht bei Cathy Hummels (32) an oberster Stelle! Daraus, dass sie mächtig stolz auf ihren Gatten Mats (31) und Sohnemann Ludwig Hummels (2) ist, macht die schöne Moderatorin kein Geheimnis. Regelmäßig widmet sie den wichtigsten Männern in ihrem Leben Liebeserklärungen und süße Beiträge im Netz. Jetzt ehrte die 32-Jährige eine Person, die ihr ebenfalls sehr viel bedeutet – die ihre Fans bisher aber noch nicht zu Gesicht bekommen hatten: Cathy zeigt ihre Oma!

Am Donnerstag wurde ihre Großmutter 85 Jahre alt. Zu diesem Anlass schenkte Cathy ihr einen riesigen Strauß aus Rosen und Hortensien – und verfasste eine rührende Botschaft auf Instagram: "Sie ist die liebste und weiseste Frau und ich bin sehr dankbar, wie fit sie noch ist, obwohl sie viele Krankheiten hat. Oma, du rockst", schwärmte die Designerin in dem Beitrag. Dazu postete sie ein paar Schnappschüsse mit dem Geburtstagskind: Cathy und ihre Omi strahlen auf einem besonders niedlichen Foto bis über beide Ohren.

Ihre Fans sind natürlich hin und weg von dem zauberhaften Anblick: "Bitte zeig uns deine Großmutter häufiger, die ist ja mal sowas von süß", schwärmt eine Abonnentin in den Kommentaren. "Ihr seht so glücklich aus! Toll, dass du mit ihr feierst", freut sich eine weitere. Was sagt ihr zu Cathys Beitrag mit ihrer Oma? Stimmt ab!

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels mit ihrer Oma

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Designerin und Influencerin

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Moderatorin

