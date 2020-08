Kuschlige Fotogrüße von Cathy (32) und Mats Hummels (31)! Auf Social Media verzaubert Cathy ihre Fans immer wieder mit ihren Bildern. Besonders angesagt: Die zahlreichen Pics, die die Designerin im Bikini zeigen. Intime Einblicke gibt sie dabei jedoch nur selten, denn Cathy legt viel Wert auf ihre Privatsphäre. Umso mehr freuten die Follower sich jetzt über ihr jüngstes Posting: einen seltenen Paar-Schnappschuss mit ihrem Mats.

Die Eltern des kleinen Ludwigs (2) schwitzen bei den hohen Temperaturen gerade genauso wie der Rest Deutschlands. Sich deshalb in ihren vier Wänden zu verbarrikadieren kommt für die beiden aber nicht infrage. Stattdessen teilte Cathy jetzt auf Instagram ein sommerliches Foto von sich und Mats: Total entspannt liegt das Paar darauf nebeneinander auf Liegen und genießt die Sonnenstrahlen.

"No filter needed", kommentierte die Kampf der Realitystars-Moderatorin die Aufnahme – und ihre Community gab ihr recht. In den Kommentaren zeigten sie sich total verzückt über diese Rarität. "Was für ein schönes Bild von euch zwei" oder "So süß ihr beiden", lauteten nur zwei der zahlreichen Reaktionen.

Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im Juli 2020

Anzeige

Instagram / aussenrist15 Mats, Cathy und Ludwig Hummels

Anzeige

Instagram / cathyhummels Mats und Cathy Hummels

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de