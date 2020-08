Großes Wirrwarr um Chrissy Teigen (34)! Erst vor wenigen Tagen hatten die Kochbuchautorin und ihr Mann John Legend (41) wunderbare News öffentlich gemacht: Ihre beiden Kinder Luna Simone (4) und Miles Theodore Stephens (2) bekommen in einigen Monaten einen weiteren Spielkameraden: Das Model ist mit dem dritten gemeinsamen Kind schwanger. Jetzt fragen sich ihre Fans, wie lange die Influencerin bereits von den Babynews weiß – schließlich hatte sie sich vor Kurzem einer Schönheits-OP unterzogen!

Ende Juni hatte Chrissy ihrer Community Einblicke in ihren Beauty-Eingriff gewährt – sie hatte sich ihre Implantate entfernen lassen! Etwa sechs Wochen später gab sie ihre anderen Umstände bekannt, allerdings war zu dieser Zeit bereits eine Wölbung erkennbar. Kein Wunder also, dass ihre Follower darüber spekulieren, ob die werdende Mutter nicht möglicherweise schon Wochen zuvor von ihrem Glück wusste. Diese Annahme diskutiert die 34-Jährige nun auf Twitter: "Ich habe den routinemäßigen Schwangerschaftstest gemacht, den man vor Eingriffen macht. Er zeigte 'negativ' an, obwohl er offensichtlich nicht negativ war", rechtfertigt sich die US-Amerikanerin.

"Ein paar Wochen nach der Operation habe ich meinen monatlichen Schwangerschaftstest gemacht. [...] Ich wurde nicht enttäuscht, aber ich hatte unglaubliche Angst", gibt Chrissy zu. Schließlich bedeutete das, dass sie sich die Brüste mit einem Fötus im Bauch hatte richten lassen. Nach einem anschließenden Besuch beim Frauenarzt konnte glücklicherweise Entwarnung gegeben werden – das Baby ist gesund!

Getty Images Chrissy Teigen und John Legend

Getty Images Chrissy Teigen, Model

Getty Images Chrissy Teigen in Kalifornien

