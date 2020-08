Liz Kaeber (28) hat sich zum ersten Mal in ihrem Leben unter die Nadel gelegt! Die ehemalige Bachelor-Siegerin hat sich in den vergangenen Jahren zu einer der erfolgreichsten Beauty- und Fashion-Influencerinnen Deutschlands gemausert. Allein auf Instagram folgen ihr schon rund 880.000 Abonnenten – dort teilt sie täglich ihre stylishen Looks. Stolz wie Bolle präsentierte sie jetzt auch ihr neustes Accessoire: Liz hat sich ihr erstes Tattoo stechen lassen!

Nach ihrem Mallorca-Urlaub zeigte sie sich jetzt in ihrer Instagram-Story völlig überraschend beim Tätowierer: Während Tim Johnson – Ehemann von Webkollegin Ana Johnson (27) – Händchen halten musste, ließ die Blondine sich unter sichtbaren Schmerzen tätowieren. Kurz darauf präsentierte sie dann auch schon das Ergebnis: Die Unterseite von Liz' rechtem Oberarm ziert nun eine kleine, filigrane Palme!

Hinterher gab Liz zu, dass die Aktion superspontan gewesen sei. Nachdem ihr die Idee gekommen war, habe sie sich probehalber etwas vom Tätowierer aufzeichnen lassen und war sofort überzeugt: "Ich habe sie direkt in mein Herz geschlossen und mich auch sofort in die Palme verliebt", schwärmte die Beauty. Doch warum ausgerechnet eine Palme? Weil sie für "Freiheit, Unabhängigkeit, Glück und Reisen" stehen soll – alles Punkte, die ihr sehr wichtig seien.

Anzeige

Instagram / lizkaeber Liz Kaeber zeigt ihr neues Tattoo

Anzeige

Instagram / lizkaeber Liz Kaeber zeigt ihr neues Tattoo

Anzeige

Instagram / lizkaeber LIz Kaeber auf Santorini

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de