Unter der Perücke und all dem Glitter steckt mehr, als viele Menschen vielleicht glauben! Die Rede ist von Katy Bähm (26), die seit vergangener Woche als eine von 13 Kandidatinnen und Kandidaten den diesjährigen Promi Big Brother-Container unsicher macht. Bereits am ersten Abend ließ die Travestiekünstlerin hinter ihre Maske blicken – verabschiedete sie sich doch unerwartet schnell von ihrer glamourösen Aufmachung. Einige Tage später überrascht die Queen of Drags-Teilnehmerin nicht nur mit ihrem Aussehen, sondern ihrem Intellekt!

Im Gespräch mit ihrer Mitbewohnerin Kathy Kelly (57) stellt ihre Beinahe-Namensvetterin klar: Sie ist viel gebildeter, als ihre Mitmenschen sie eventuell auf den ersten Blick einschätzen würden! "Ich habe Abi gemacht, wollte eigentlich auch studieren, dann bin ich Friseur geworden. Meine Mutter dachte so: 'Boah' – ich hatte einen 1,8er Abi-Schnitt", erklärt sie. Da ist selbst die Musikerin baff!

"Die wird von anderen echt unterschätzt, ich habe sie beim ersten Eindruck auch unterschätzt", gesteht Kathy. Beeindruckt resümiert das Mitglied der Kelly Family die Leistungen der 26-Jährigen: "Aber die hat eine Grundlage, das ist echt unglaublich."

© ProSieben/Martin Ehleben Katy Bähm in der dritten Folge von "Queen of Drags"

Sat.1 / Marc Rehbeck "Promi Big Brother"-Bewohnerin Kathy Kelly

Instagram / katybaehm Katy Bähm im Mai 2020

