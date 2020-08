Kelly Osbourne (35) ist kaum wieder zu erkennen! Die Britin war bisher immer für ihre Kurven bekannt. Doch in den vergangenen Monaten hat sie fast 40 Kilogramm verloren – das war auf den neuesten Fotos auf ihrem Social-Media-Account nicht zu übersehen. Doch dort zeigte die erschlankte Beauty bisher nur ihr Gesicht oder höchstens den Oberkörper. Auf neuen Aufnahmen sieht man endlich das volle Ausmaß ihrer beeindruckenden Body-Transformation.

Paparazzi erwischten Kelly und einen Freund jetzt nach einem Restaurantbesuch in West Hollywood. Die schwarze Bomberjacke, die sie trug, war zwar nicht unbedingt figurbetont. Aber durch die Jeans, die sie dazu kombiniert hatte, setzte sie ihre Figur trotzdem ziemlich gut in Szene. Vermutlich ist diese lässige Hose eines von vielen neuen Teilen in dem Kleiderschrank der 35-Jährigen. Ihre alten Klamotten dürften mittlerweile nämlich alle zu groß sein.

Erst vor wenigen Tagen verkündete sie stolz, dass sie mittlerweile Kleidergröße 34 trägt. "Ja, ich gebe an, weil ich hart gearbeitet habe und es sich gut anfühlt!", schwärmte Kelly von ihrer neuen Wohlfühlfigur. Wie gefällt euch ihr Look? Stimmt ab!

Instagram / kellyosbourne Kelly Osbourne im Juli 2020

twoeyephotos/MEGA Kelly Osbourne im August 2020

Instagram / kellyosbourne Kelly Osbourne im August 2020

