Jürgen Drews (75) plaudert aus dem Sex-Nähkästchen! Bereits 1991 lernte der Schlagersänger seine heutige Ehefrau Ramona Drews (46) kennen und lieben. Drei Jahre später gab sich das Paar das Jawort. Die rosarote Brille haben die Eheleute offenbar bis heute nicht abgelegt – sie sind offenbar verliebter denn je. Jetzt verriet der König von Mallorca ein intimes Detail aus seinem Liebesleben: Auch im Bett geht es bei Jürgen und Ramona noch ordentlich zur Sache!

Während sich Jürgens Gattin mit der Aussage, ein erfülltes Leben zu führen, ziemlich bedeckt hält, packt der Ballermann-Star die nackten Tatsachen auf den Tisch: "Ich bin monogam geworden und ich hätte nie gedacht, dass ich damit zurechtkommen würde", erklärte Jürgen gegenüber RTL. Dabei weiß der 75-Jährige offenbar ganz genau, was er an seiner Liebsten hat, und kann sich daher keine andere Frau an seiner Seite vorstellen. Neben dem Vertrauen in ihrer Partnerschaft könnte es wohl auch sexuell zwischen den beiden kaum besser laufen: "Es gibt so viele schöne Dinge, die man ausprobieren kann, es ist herrlich", schwärmte der Musiker.

Im vergangenen Jahr feierten Ramona und Jürgen nach 25 Jahren Ehe ihre Silberhochzeit. Eine gemeinsame Zeit, die auch Tochter Joelina (24) stolz macht: "Meine Eltern sind, was die Liebe angeht, ein absolutes Vorbild für mich", verriet die Beauty gegenüber Promiflash.

