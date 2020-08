Haben Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (39) an dem Enthüllungsbuch nun mitgewirkt oder nicht? Seit Wochen macht das Buch "Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family" weltweit Schlagzeilen. In der Biografie wird angeblich die wahre Geschichte hinter Harry und Meghans stürmischer Romanze erzählt. Inzwischen gibt es sogar einige Gerüchte, dass die beiden Royals höchstpersönlich an dem Buch mitgearbeitet hätten – was der Autor jetzt vehement abstreitet!

Die beiden Reporter Omid Scobie und Carolyn Durand haben für ihr Sensationsbuch angeblich mit vielen Menschen gesprochen, die Harry und Meghan nahestehen. Aber gehörte auch das Paar selbst zu den Interviewpartnern? Sogar Prinz William (38) soll angeblich davon überzeugt sein, dass die beiden bei diesem Buch ihre Finger im Spiel hatten. Alles Blödsinn, meint Omid jetzt allerdings auf Twitter: "Lasst mich eine Sache klarstellen: Es gibt einen großen Unterschied, ob man mal bei einer offiziellen Veranstaltung mit einem Mitglied der Königsfamilie ein paar Worte wechselt oder ob man diese Person tatsächlich interviewt."

Omid und Carolyn sollen den Rotschopf und die ehemalige Schauspielerin auf dem einen oder anderen Event getroffen haben. Eine längere Unterhaltung habe es aber nie gegeben. Das ließen auch Harry und Meghan selbst über einen Sprecher mitteilen. Glaubt ihr, dass die beiden wirklich nichts mit dem Buch zu tun hatten? Stimmt ab!

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry

Anzeige

Instagram / scobiesnaps Omid Scobie, Autor und Journalist

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in London im März 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de