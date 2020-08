Greift Willi Herren (45) zu Hause so richtig durch? Im vergangenen Jahr machte der Schlagerstar im Sommerhaus der Stars vor allem durch einige wüste Streitereien mit seinen Mitbewohnern von sich reden. Im Streit mit Johannes Haller (32) war Willi so richtig aus der Haut gefahren und hatte seiner Wut freien Lauf gelassen. Doch wie ist der Sänger eigentlich privat? Beim Einzug in den Promi Big Brother-Container hat Töchterchen Alessia jetzt das Geheimnis gelüftet: In Sachen Erziehung ist er supergelassen.

Kurz bevor die 18-Jährige durch die Tür zur diesjährigen Märchenwelt schritt, hatte sie im Plausch mit den Moderatoren Jochen Schropp (41) und Marlene Lufen (49) einige Details über ihren berühmten Vater ausgepackt. Auf die Frage, ob der ehemalige Lindenstraße-Darsteller zu Hause gerne mal auf "strenges Elternteil" mache, stellte Alessia klar: "Der ist total locker, der ist nicht streng." Ganz im Gegenteil zu ihrer Mutter, wie sie kurz darauf verriet: "Ich lebe mit meiner Mutter zusammen und die ist streng."

Ob das der Grund ist, warum der Teenager der Ex des Schauspielers nichts von ihrer Teilnahme an dem TV-Experiment verraten hatte? "Sie hat sich alleine entschieden und hat mir das erst letzte Woche Freitag verkündet", erklärte Mirella Fazzi bei Promi Big Brother – Die Late Night Show. Aber auch ihrem Vater hatte sie erst kurz zuvor Bescheid gegeben, wie er gegenüber Promiflash berichtete.

Anzeige

TV NOW Willi Herren und Johannes Haller, "Das Sommerhaus der Stars" 2019

Anzeige

© SAT.1/Willi Weber Alessia Herren bei "Promi Big Brother"

Anzeige

Instagram / alessia.herren Alessia Herren, "Promi Big Brother"-Kandidatin 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de