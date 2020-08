Willi Herrens (45) Tochter tritt in seine Reality-TV-Fußstapfen, doch was hält er davon? In der Nacht zu Freitag wurde bekannt, dass Alessia Herren heute Abend live bei Promi Big Brother einziehen wird – genau wie ihr Vater vor drei Jahren. Auf die 18-Jährige warten harte Lebensbedingungen, fiese Challenges und sicherlich auch der eine oder andere Konflikt mit den restlichen Bewohnern. Sicherlich kein leichter Anblick für den Papa: Wie geht es Willi damit, dass er seine Tochter im TV-Knast sehen wird?

Promiflash hat mal bei dem Schlagersänger nachgefragt, wie er reagiert hat, als er von Alessias "Promi Big Brother"-Teilnahme erfuhr. "Ich war selber bei Dreharbeiten im Ausland und habe erst danach erfahren, dass Alessia sich in Hotelquarantäne befindet und sich auf einen Einzug bei 'Promi Big Brother' vorbereitet. Ich bin aus allen Wolken gefallen", erinnert sich der Entertainer. Zwar hätten sie bereits über die Möglichkeit gesprochen, dennoch ging ihm das Ganze dann ein wenig zu schnell: "Ich konnte ihr nur eine Voicemail senden, die ihr dann von ihrem Betreuer vorgespielt wurde. Da habe ich ihr kurz alles Gute gewünscht. Mehr war nicht drin."

Wie sich die 18-Jährige wohl schlagen wird? "Ich hoffe, dass Alessia keine Berührungsängste haben wird und einfach so ist, wie sie auch sonst ist. Denn sie ist ein super Mädchen und lustig und lieb drauf. Sie ist empathisch und rücksichtsvoll", schwärmt Willi. Der 45-Jährige ist überzeugt: "Sie wird sicher gut mit den anderen klarkommen."

© SAT.1/Willi Weber Alessia Herren bei "Promi Big Brother"

Instagram / williherren Willi Herren mit Tochter Alessia

Instagram / alessia.herren Alessia Herren, "Promi Big Brother"-Kandidatin 2020

