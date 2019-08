Eskaliert es in Das Sommerhaus der Stars nun komplett? Seit fast sechs Wochen kämpfen die berühmten Kandidaten um den Titel Promipaar des Jahres. Aktuell noch im Rennen: Elena Miras (27) und Mike Heiter, Willi (44) und Jasmin Herren, Roland und Steffi Bartsch, Sabrina Lange (52) und Thomas sowie Johannes Haller (31) und Yeliz Koc (25). In der kommenden Folge läuft das Fass allerdings komplett über: Ein Trailer zeigt, dass Johannes auf Willi losgeht – rutscht dem Bachelor in Paradise-Star etwa die Hand aus?

Achtung, Spoiler!

In der sechsten Ausgabe scheint sich das Blatt zu wenden – aus Freunden werden auf einmal Feinde! In einer RTL.de-Vorschau sieht man, wie sich Willi und Johannes vor versammelter Mannschaft auf der Terrasse streiten. Dabei greift er dem 44-Jährigen sogar ins Gesicht! Wütend und offensichtlich enttäuscht brüllt er den Ballermann-Star an: "Du kannst dir mit 50.000 Euro keinen Charakter kaufen. Willi, Menschen wie dich, du kannst nur noch kriechen und fleuchen. Ein echter Mann steht zu seinem Wort!" Aber wird der Freund von Yeliz wirklich zuschlagen? Wirft man einen Blick in die bereits auf TVNOW verfügbare Folge, wird klar: Nein, tut er nicht! Willi ist sich aber in der Episode sicher: "Das war kurz vor Schlagen. Definitiv." Warum genau sich die beiden so ankeifen, erfahren die Fans am kommenden Dienstag.

In seiner Instagram-Story gibt Johannes schon jetzt einen Einblick, warum er so wütend in der Sendung reagiert. "Ich habe noch niemanden getroffen, der es so beherrscht, Menschen zu manipulieren und dabei keine Skrupel hat, selbst Freunde, die er Jahre lang kennt, zu hintergehen, um an sein Ziel zu kommen. Freundschaft und Loyalität sind für ihn Fremdwörter", echauffierte er sich. Außerdem habe Jasmins bessere Hälfte ihnen Worte im Mund herumgedreht und dabei anscheinend vergessen, dass die Kameras diese Lüge aufdecken werden: "Ich wünsche ihm nichts Schlechtes, aber ich würde mich freuen, wenn er eines Tages auf sich selbst treffen wird!"

