Wie hat Katie Price (42) den medizinischen Eingriff an ihren Beinen überstanden? Nach einem Sprung von einer Mauer hat sich die Reality-TV-Bekanntheit in ihrem Türkei-Urlaub beide Füße und Knöchel gebrochen. Nach mehreren Tagen mit eingegipsten Beinen stand für die Britin am vergangenen Freitag die Operation an. Zugunsten einer gelungenen Genesung muss die fünffache Mutter reichlich Geduld aufbringen. Jetzt meldete sich Katie mit einem ersten Update!

"Leider waren mehr Eingriffe an meinen Füßen nötig als zuvor angenommen. Aber ich bin glücklich, dass es überhaupt die Chance gibt, eines Tages wieder normal gehen zu können", teilte Katie ihren Fans nach der rund sechsstündigen Operation via Instagram mit. Der Schnappschuss zeigt die Blondine im Krankenhausbett – immer an ihrer Seite ihr neuer Partner Carl Woods. "Ich liebe es, Gewissheit zu haben, den Mann gefunden zu haben, der überraschenderweise all meine Vorstellungen, von denen ich je hätte träumen können, erfüllt", schwärmte die Ex-Stripperin.

Durch den Bruch beider Füße ist Katie seit einigen Tagen in ihrem Alltag enorm eingeschränkt. Vor der OP wurde der TV-Bekanntheit strikte Bettruhe verordnet, um ein Anschwellen der Beine zu verhindern. Dadurch versäumte die 42-Jährige sogar die Geburtstagsparty ihres Sohnes Jett Riviera (7).

Katie Price im August 2020

Katie Price mit ihrem Partner Carl Woods

Katie Price, Model

