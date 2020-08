Miley Cyrus (27) spricht offen über ihre Gefühle! Im vergangenen Jahr sorgte die Sängerin mit ihrem Liebesleben für Riesen-Aufsehen. Völlig überraschend verkündete sie damals das Ehe-Aus mit ihrem Schauspielkollegen Liam Hemsworth (30). Schon kurz darauf präsentierte sie der Öffentlichkeit eine neue Flamme nach der anderen. Weil sich die "Wrecking Ball"-Interpretin den Fans zufolge viel zu schnell ins Dating-Leben gestürzt hatte, hagelte es heftige Kritik. Das hat Miley laut eigener Aussage ziemlich zugesetzt.

"Es fühlte sich an, als hätte man mich dafür verurteilt, dass ich nach vorne blicke", erinnert sich die 27-Jährige in dem Podcast Call Her Daddy im Gespräch mit Alexandra Cooper an die Phase kurz nach der Trennung zurück. Ihrer Meinung nach sei das Verhalten völlig inakzeptabel gewesen. Mittlerweile habe die Disney-Bekanntheit mit der ganzen Sache aber abgeschlossen und könne endlich positiv auf die vergangenen Jahre zurückblicken.

Aktuell scheint es allerdings, als würde schon das nächste Liebesdrama auf die Musikerin warten. Vor wenigen Tagen behauptete ein Insider, dass es auch in ihrer Beziehung mit Cody Simpson (23) kriseln soll. In einem Instagram-Livestream heizte Miley die Gerüchteküche weiter ein, in dem sie erklärte: "Im Moment können zwei Hälften kein Ganzes bilden."

Anzeige

Xavier Collin / Image Press Agency / MEGA Miley Cyrus, Sängerin

Anzeige

MEGA Liam Hemsworth und Miley Cyrus, Juni 2019

Anzeige

Backgrid Cody Simpson und Miley Cyrus

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de