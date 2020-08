Viele waren überrascht, als vor wenigen Tagen die neue Bachelorette verkündet wurde: Love Island-Beauty Melissa (24) wird in der Kuppelshow bald nach ihrem Traummann suchen! Doch nicht alle sind davon begeistert: Neben Glückwünschen gab es auch einige kritische Stimmen. Ex-Bachelor Oliver Sanne (33) unterstellte der Brünette beispielsweise, sie wolle durch ihre Teilnahme nur ihren Bekanntheitsgrad vergrößern. Was sagen denn die Fans: Sucht Melissa als Bachelorette die große Liebe oder eine größere Reichweite?

Wie eine Promiflash-Umfrage zeigt, an der insgesamt 1.541 Leser (Stand: 13. August, 11:30 Uhr) teilgenommen haben, ist der Großteil Olis Meinung: Ganze 62,3 Prozent (960 User) sind überzeugt, dass es die neue Bachelorette mit der großen Liebe nicht ganz so ernst meint – und eher den Fame möchte. Mit 37,7 Prozent (581 User) glaubt aber immerhin ein Drittel fest daran, dass Melissa die Aufgabe ernst nimmt und nach ihrem Traummann sucht.

Auch auf Instagram wurde das Thema bereits heiß diskutiert. In den Kommentaren zu einem Promiflash-Beitrag finden sich zahlreiche Meinungen. Ein Oliver-Unterstützer meint beispielsweise: "Damit hat er recht. Eben ein Win-Win-Projekt. Melissa steigert ihren Fame noch weiter und RTL wird starke Quoten erzielen." Ein Fan der Beauty nimmt sie jedoch in Schutz und schreibt: "Melissa ist eine der ehrlichsten Personen in der öffentlichen Welt. Sie verändert sich kein Stück und bleibt immer so, wie sie ist."

Oliver Sanne, "Kampf der Realitystars"-Teilnehmer

Die "Kampf der Realitystars"-Kandidatin Melissa

Melissa, Bachelorette 2020

