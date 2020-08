Was erhofft Melissa (24) sich wirklich von ihrer Zeit als Bachelorette? Am Dienstagabend wurde bekannt, dass die Ex-Love Island-Kandidatin demnächst im TV Rosen verteilen wird. Nachdem sie an der Männerfront bisher eher wenig Glück hatte, will sie nun in der Kuppelshow "ihr Herz öffnen". Doch sind das ihre wahren Beweggründe für die Teilnahme? Oliver Sanne (33) bezweifelt das. Der Ex-Bachelor ist überzeugt: Melissa will als Bachelorette nur ihre Fanbase vergrößern!

Im Promiflash-Interview verrät Melissas Kampf der Realitystars-Kollege, was er von ihrer Besetzung als Rosenkavalierin hält. "Grundsätzlich erfüllt sie die Kriterien, die ich an eine Bachelorette habe: Mal was Einfacheres, nichts so Gestelltes – was Ehrliches", betont der 33-Jährige. Ein großer Punkt stört ihn jedoch: "Allerdings ist auch hier der Fame-Faktor wahrscheinlich wieder im Vordergrund." Der Fitnesscoach hätte sich lieber jemand Unbekanntes gewünscht.

Aber warum genau? "Die Bekannten, die schon mal im Fernsehen waren, ziehen natürlich Publikum an. Letzten Endes ist es aber der Sinn der Show, sich tatsächlich zu verlieben – das wahre, das echte Ich kennenzulernen", findet Oli. Er ist überzeugt: "Wenn das immer in dieser Scheinwelt, dieser Roten-Teppich-Welt stattfindet, hat das wenig Chancen, weil da jede nur berühmt werden will." Seid ihr Olis Meinung? Stimmt ab!

Instagram / oliversanne.coaching Oliver Sanne, Fitnesscoach

Instagram / melissadamilia Melissa, Ex-"Love Island"-Star

Instagram / oliversanne.coaching Oliver Sanne, Ex-Bachelor

