Geht die nächste Promi Big Brother-Bewohnerin auf eigenen Wunsch? Seit nun mehr als einer Woche wohnen die Stars fernab der Zivilisation im Märchenwald. Richtig zu gefallen, scheint es den meisten in diesem Jahr allerdings nicht im VIP-Knast. Neben Jenny Frankhauser (27) hat auch Senay Gueler (44) das Camp bereits freiwillig verlassen – und schon bald könnte die nächste das Handtuch werfen. Zieht Elene Lucia Ameur (26) ebenfalls aus?

"Es geht um meine Familie. Und dann ist es mir auch egal, ob das in den Schlagzeilen landet. Ich muss hier raus", erklärt die Berlin – Tag & Nacht-Darstellerin aus dem Nichts heraus. Was genau passiert ist und, ob sie ihr Vorhaben tatsächlich in die Tat umsetzen wird, bleibt den Fans zunächst aber noch verwehrt. Das Gespräch wird nicht weiter vor der Kamera thematisiert.

Vor einigen Tagen kam ein Auszug für Ella, wie ihre Mitbewohner sie nennen, zumindest noch überhaupt nicht infrage. Als sie mit Mitstreiterin Jenny einen Regelverstoß begangen hatte und ihr Name deshalb auf der Exit-Liste gelandet war, hatte sich die Dschungelcamp-Siegerin nicht nur freiwillig für den Verbleib der Laiendarstellerin geopfert – Elene hatte in einem packenden Kampf gegen Werner Hansch (81), Udo Bönstrup (26) und Claudia Kohde-Kilsch (56) ihren Platz in der WG gesichert.

ActionPress Senay Gueler, Schauspieler

Sat.1/Marc Rehbeck Elene Lucia Ameur für "Promi Big Brother" 2020

SAT.1/Marc Rehbeck "Promi Big Brother"-Bewohnerin Jennifer Frankhauser

