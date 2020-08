Am Donnerstagmittag wurde diese überraschende Neuigkeit bekannt: Mike Singer (20) wird in der kommenden Staffel in der DSDS-Jury sitzen! Nachdem bis auf Poptitan Dieter Bohlen (66) alle vorherigen Juroren aus ihrem Amt entlassen worden sind, haben sich die Fans bereits gespannt gefragt, wer die Plätze von Pietro Lombardi (28), Oana Nechiti (32) und Xavier Naidoo (48) einnehmen wird. Einen davon hat nun tatsächlich der 20-jährige Teenieschwarm ergattert. Und damit ist Mike jetzt der jüngste DSDS-Juror, den es jemals gab!

Wir erinnern uns: Bisher galten die Tokio Hotel-Zwillinge Bill (30) und Tom Kaulitz (30) als Jury-Küken. Als das Duo 2013 neben Dieter am Pult saß, waren die beiden erst 23 Jahre alt. Auch Vanessa Mai (28) war 24 Jahre jung, als sie 2016 mit dabei war. Doch Mike unterbietet seine Vorgänger jetzt mit einigem Abstand. Fun Fact: Als die allererste DSDS-Staffel 2002 im TV lief, war der heute 20-Jährige gerade einmal süße zwei Jahre alt! Und schon in wenigen Monaten wird er selbst für das Format vor der Kamera stehen...

Doch genau daran stören sich einige DSDS-Fans jetzt. Die Kritiker finden: Mike ist zu jung für eine Jury-Position! "Wer soll den denn ernst nehmen? Er sieht aus, als würde er noch zur Schule gehen!" und "Ok, ist DSDS jetzt eine Kindersendung, oder was?", wundern sich zwei Nutzer auf Instagram – wo unter der Ankündigung bereits eine wilde Diskussion bezüglich seiner Nominierung entbrannt ist.

Actionpress/ Backgrid Tom und Bill Kaulitz, November 2019

Instagram / mikesinger Sänger Mike Singer als Kleinkind

Hauter, Katrin / ActionPress Mike Singer bei der 1Live Krone 2019

