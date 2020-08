Auf eine Knutscherei mit Mischa Mayer wird Adela Smajic (27) wohl erst mal verzichten müssen. Bei Promi Big Brother sind die beiden schon seit Tagen heftig am Turteln und sind sich dabei auch schon ein bisschen nähergekommen. Einen Kuss zwischen dem Container-Paar gab es bisher allerdings nicht – und dafür gibt es auch einen ganz bestimmten Grund: Mischa möchte nie wieder im Fernsehen herumknutschen.

Auf sat1.de wurde jetzt Bonusmaterial aus dem "Promi Big Brother"-Haus veröffentlicht, dass die Zuschauer im TV bisher noch nicht gesehen haben. In diesem Clip fordert Sascha Heyna die beiden Turteltauben auf, sich doch mal zu küssen. Aber Mischa winkt gleich ab: "Es gibt kein Geknutsche mehr im Fernsehen. Das habe ich mir geschworen. [...] Ich bleibe seriös." Adela ist da schon ein bisschen offener. Sie könnte sich schon ein paar Zärtlichkeiten mit dem Muskelmann vorstellen, allerdings nur im reichen Bereich des "Promi Big Brother"-Containers.

Aber warum ziert sich Mischa so beim Thema TV-Knutscherei? Das könnte etwas mit seiner Kuppelshow-Vergangenheit zu tun haben. Bei Love Island hatte er eine Nacht mit seiner damaligen Angebeteten Ricarda Raatz in der Privatsuite verbracht – natürlich vor laufenden Kameras. Als es unter der Bettdecke zwischen den beiden so richtig zur Sache ging, herrschte allerdings auf einmal Flaute in Mischas Hose. Vielleicht möchte er bei "Promi Big Brother" ja einfach einen weiteren öffentlichen Durchhänger vermeiden.

Mischa Mayer, Influencer

Adela Smajic, "Promi Big Brother"-Kandidatin

Mischa und Ricarda in der neunten "Love Island"-Folge

