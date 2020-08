Ist Jade Übach (26) wieder in festen Händen? Die Reality-TV-Beauty ging zuletzt bei Bachelor in Paradise im vergangenen Jahr auf Partnersuche. Doch trotz einiger Flirts – unter anderem mit Bachelorette-Boy Serkan Yavuz (27) – musste sie am Ende wieder als Single nach Hause fliegen. Seitdem war es liebestechnisch ruhig geworden um die Blondine. Doch nun sorgt sie für Spekulationen: Mit wem turtelt sie denn da im Netz?

Jade lud am Sonntag einen kurzen Clip in ihrer Instagram-Story hoch, der die Gerüchteküche zum Brodeln bringt: Darin liegt sie einem Mann in den Armen und drückt ihm einen sinnlichen Kuss auf die Schulter. "Ich brauche eine Umarmung", schreibt sie lediglich dazu. Das Gesicht ihres vermeintlich neuen Freundes ist dabei nicht zu sehen, lediglich sein nackter Oberkörper und eine Tätowierung an seinem Oberarm.

Ihre Follower klärt Jade allerdings nicht auf, wie ihr aktueller Beziehungsstatus ist. Einen Tag zuvor zeigte sie sich auch schon im Arm eines Mannes. Vielleicht haben ihre Fans also Glück und sie bekommen bald mehr von dem mysteriösen Hottie zu sehen. Ob es sich dabei wirklich um ihren neuen Freund handelt – was meint ihr? Stimmt ab!

Instagram / jadebritani Jade Übach mit einem unbekannten Mann

Instagram / jadebritani Jade Übach, TV-Bekanntheit

Instagram / jadebritani Jade Übach im Jahr 2020

