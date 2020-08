Sidney Wolf (33) meint es mit seiner Neuen so richtig ernst! Der einstige Love Island-Kandidat hat seine Traumfrau vor einigen Wochen fernab der Kameras gefunden und machte die Beziehung schließlich auch mit Pärchenbildern und Liebeserklärungen höchst offiziell. Und nicht nur das: Er ist sich offenbar so sicher, in Maja seine große Liebe gefunden zu haben, dass er keine Minute mehr ohne sie verbringen möchte: Das Male-Model und seine Freundin werden sich auch schon bald eine Wohnung teilen!

In seiner Instagram-Story stellte sich Sidney nun den neugierigen Fragen seiner Fans – und die wollten selbstverständlich alles zu den nächsten Beziehungsschritten wissen. So gab Sidney unter anderem bekannt, dass es die beiden Turteltauben in ein gemeinsames Nest nach Stuttgart zieht – und das schon sehr bald! "Ganz offiziell am 1.9., allerdings werde ich im September noch ein bisschen in Düsseldorf sein, ein bisschen pendeln...", verriet der 33-Jährige.

Auch über einen weiteren Mitbewohner scheint Sidney schon nachzudenken. Auf die Frage eines Followers, ob das Paar darüber nachdenke, sich ein Haustier anzuschaffen, antwortete er geheimnisvoll: "Ich liebe Haustiere, ich liebe Hunde, ich liebe Tiere generell. Allerdings bevorzuge ich es, anderen Neuzugang innerhalb meiner Familie begrüßen zu dürfen." Ob die TV-Bekanntheit damit etwa auf möglichen eigenen Nachwuchs anspielt?

Anzeige

Instagram / sidneywolf23 Sidney Wolf im April 2020

Anzeige

Instagram / sidneywolf23 Sidney Wolf mit seiner Freundin

Anzeige

Instagram / sidneywolf23 Sidney Wolf, Ex-"Love Island"-Teilnehmer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de