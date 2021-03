Sidney Wolf (33) schwebt auf Wolke sieben! Bei Love Island 2019 ging das TV-Sternchen gemeinsam mit Vivien Michalla (28) als Sieger aus der Show. Ihre Liebe hielt jedoch nicht lange. Denn knapp zwei Monate nach dem Finale gingen sie schon wieder auseinander. Sowohl Vivien als auch Sidney sind aber wieder verliebt. Letzterer ist sogar schon mit seiner Freundin zusammengezogen. Gegenüber Promiflash gab er nun weitere Einblicke in seine aktuelle Beziehung!

"Ich bin froh, sagen zu können, dass ich endlich angekommen bin, meinen Anker gefunden habe und mir keine bessere Frau an meiner Seite vorstellen kann", schwärmte das Model von seiner Liebsten namens Maja im Promiflash-Interview. Auch seine Auserwählte scheint megaverliebt zu sein. Denn die Bielefelderin zog für ihren Partner sogar in seine Heimat – nach Stuttgart: "Dass sie diesen Schritt für mich gemacht hat, rechne ich ihr hoch an. [...] Wir sind sehr happy hier."

Was schätzt Sidney denn so an seiner Maja? "Wir sind uns sehr ähnlich – beide voll berufstätig. Wir bauen uns alles gemeinsam auf", plauderte er weiter im Gespräch mit Promiflash aus. In ihr scheint Sidney also die Frau fürs Leben gefunden zu haben. Mit ihr könne er sich sogar vorstellen, den nächsten Schritt zu wagen: "Wir wollen auf jeden Fall heiraten und Kinder. Aber das kann noch etwas warten."

