Jetzt äußert sich Jessica Paszka (30) zu den Turtelgerüchten! Seit ein paar Wochen sorgen die ehemalige Bachelorette und ihr einstiger Rosenanwärter Johannes Haller (32) für wilde Spekulationen. So wurden die Reality-TV-Stars zusammen beim Kuscheln in einem Spa und kurze Zeit danach knutschend auf Ibiza gesichtet. Doch was läuft denn nun zwischen den beiden? Nach den ganzen Schlagzeilen reagiert Jessi endlich!

Auf direkte Nachfrage von RTL Exklusive antwortet Jesssi: "Also wenn es so sein sollte, dann seid ihr die Ersten, die es erfahren." Sie schäme sich für nichts und stehe zu allem, doch selbst als Influencerin möchte sie sich noch ein Stückchen Privatsphäre behalten. "Und mein Glück genießen", betont sie mit einem breiten Lächeln auf den Lippen. Denn das sei sie auf jeden Fall – sehr glücklich. Na, also ein Dementi hört sich definitiv anders an, oder?

Johannes schweigt bisher weiter eisern zu den Vermutungen seiner Fans. Kurz vorher erklärt er in einem Interview lediglich, wie er sich seine Zukunft vorstellt: "Ich möchte eine tolle Frau an meiner Seite haben, ich möchte Kinder haben." Ob er sich das mit Jessi vorstellen könnte? Die Stars bleiben ihren Fans eine eindeutige Antwort immer noch schuldig!

Anzeige

Instagram / johannes_haller Johannes Haller im Jahr 2019

Anzeige

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka, Influencerin

Anzeige

Instagram / johannes_haller Johannes Haller, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige

Was denkt ihr nach Jessis Aussage – sind die beiden zusammen? Ja, das ist eindeutig. Nee, das ist Quatsch. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de