Sabrina Mockenhaupt (39) könnte sich in ihrer Haut aktuell kaum wohler fühlen! Ende Mai ist die frühere Langstreckenläuferin stolze Mutter eines kleinen Mädchens geworden. Natürlich steht Töchterchen Ruby momentan im Mittelpunkt, dennoch dürfen bei der Neu-Mama auch die regelmäßigen Sporteinheiten nicht zu kurz kommen – auch wenn die einstige Profisportlerin dafür einen regelrechten Shitstorm kassierte. Doch die Work-outs zahlen sich aus: Mocki ist total zufrieden mit ihrem Körper!

Zu dem Aussehen vor ihrer Schwangerschaft ist Sabrina noch nicht zurückgekehrt: "Mein Bindegewebe ist noch nicht so fest, wie es mal war und meine Lieblingshose passt mir auch noch nicht", verriet die Sportskanone ihren Fans via Instagram. Doch die kleinen Veränderungen an ihrem Körper sind für die 39-Jährige noch lange kein Grund, an sich zu zweifeln. "Ich bin trotzdem zufrieden und glücklich", stellte sie mit einem strahlenden Lächeln klar.

Für ihre Haltung, auch ihren After-Baby-Body vor der Kamera zu präsentieren und kleinere "Makel" an sich zu akzeptieren, bekommt Sabrina nicht nur Lob, sondern auch begeisterte Komplimente: "Du siehst klasse aus!" und "Ich finde, du siehst so unglaublich fraulich und sexy aus!" lauten nur zwei der zahlreichen User-Kommentare.

Anzeige

Instagram / sabrinamockenhauptofficial Sabria Mockenhaupt, einstige Langstreckenläuferin

Anzeige

Instagram / sabrinamockenhauptofficial Sabrina Mockenhaupt mit ihrer Tochter Ruby

Anzeige

Instagram / sabrinamockenhauptofficial Sabrina Mockenhaupt mit Töchterchen Ruby

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de