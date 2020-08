Beauty-Probleme bei Katie Price (42)! Vor wenigen Wochen hat sich die Reality-TV-Bekanntheit im Türkei-Urlaub schwer verletzt. Bei einem vermeintlich harmlosen Sprung von einer Mauer hat sie sich beide Füße und Knöchel gebrochen. Aber nicht nur die Schmerzen machen dem Model zu schaffen: Weil sie seither sehr in ihrer Bewegung eingeschränkt ist, kann sie sich auch nicht selbst um ihre sprießende Körperbehaarung kümmern. Katie verriet: Beim Waxing legen ihre Kids Hand an.

In ihrer Instagram-Story gab die Dunkelhaarige einen kleinen Einblick in ihre Schönheitsroutine. "Man streicht es auf die Haut und dann zieht man es ab", erklärte sie den Waxing-Prozess und fuhr fort: "Normalerweise würde ich einen Rasierer benutzen, aber ich habe mich jetzt so an den Prozess gewöhnt. Die Kinder lieben es auch und helfen mir, es abzuziehen." Ganz offenbar kann die Fünffach-Mama bei der Entfernung der Härchen also auch nach ihrer Genesung auf die Unterstützung ihres Nachwuchses zählen. "Sie lieben es, damit zu spielen", betonte sie erneut.

Gerade hat die 42-Jährige aber wieder ganz andere Probleme. Sie musste sich einer Operation an ihren Füßen unterziehen. "Leider waren mehr Eingriffe an meinen Füßen nötig als zuvor angenommen. Aber ich bin glücklich, dass es überhaupt die Chance gibt, eines Tages wieder normal gehen zu können", meldete sie sich nach einem anstrengenden OP-Tag aus dem Krankenhausbett.

Katie Price, Model

Katie Price mit ihrem Freund Carl Woods und ihren Kindern Junior und Princess im Urlaub 2020

Katie Price und ihr Partner Carl im Krankenhaus, August 2020

