Was ist bloß bei Alessia Herren los? Mit gerade einmal 18 Jahren zog die Tochter des Ballermann-Stars Willi Herren (45) in die Promi Big Brother-Märchenwelt. Zunächst schien sie auch recht zuversichtlich, was ihren ersten großen Fernsehauftritt anbelangt – obwohl sie im TV-Container gemeinsam mit ihrer Erzfeindin Emmy Russ (21) wohnen muss. Doch nun macht sich bei Alessia Unbehagen breit, sodass sie sogar in Tränen ausbricht. Was steckt dahinter?

Alessia scheint die Zeit bei "Promi Big Brother" allmählich ziemlich zuzusetzen. Im Sprechzimmer machte sie deutlich, dass sie sich momentan nicht sonderlich wohlfühle: "Ich war jetzt so emotional und traurig, weil ich gemerkt habe, dass mein Traum gerade wahr wird. Aber ich kann hier nicht so sein, wie ich bin." Daraufhin versucht Simone Ballack (44), sie zu trösten. Die 44-Jährige vermutet, dass Alessia einfach zu jung für das Format sei: "Ich hoffe, sie steht das durch und lernt damit umzugehen."

Auch Adela Smajic (27) kann sich vorstellen, dass ihrer jüngsten Mitstreiterin einfach die Erfahrung fehle. "Ich glaube, Alessia geht es nicht gut, weil sie nicht wusste, was sie erwartet", erklärte die ehemalige Schweizer Bachelorette.

Petra Schönberger / Future Image / ActionPress Simone Ballack im Dezember 2018

Instagram / williherren Willi Herren mit Tochter Alessia

Instagram / adela.smajic Adela Smajic, ehemalige schweizer Bachelorette

