Danni Büchner (42) zeigt sich sexy wie nie zuvor! Nach dem tragischen Tod ihres Mannes Jens (✝49) im November 2018 ging die TV-Auswanderin allein durchs Leben. Doch so langsam streckt die fünffache Mama wieder ihre Fühler aus – und wagt sich an erste Flirts. Auch im Netz zeigt die 42-Jährige sich zunehmend freizügiger. Vor allem ihr neuster Beitrag dürfte so manchem Fan mächtig einheizen. Unter der heißen Aufnahme wurden aber auch viele kritische Stimmen laut...

Via Instagram veröffentlichte die Gastronomin jetzt einen kurzen Clip. Danni lehnt sich darin nur in ein T-Shirt und ein Bikini-Höschen gekleidet an eine Mauer – und präsentiert stolz ihren knackigen Po. Dass die Mutter so viel nackte Haut zeigt, ist jedoch vielen Nutzern ein Dorn im Auge: "Schämst du dich nicht? Was ist, wenn deine Kinder das sehen? Oder haben die auch noch das Foto gemacht?", ärgert sich eine Userin in den Kommentaren. "So ein billiges Foto hast du doch nicht nötig, Danni", schreibt eine weitere.

Doch auch wenn einige Abonnenten sich an der sexy Aufnahme stören, lassen ihre Fans Danni auch begeisterte Komplimente zukommen: "Wow, du schaust wirklich super aus" und "Was für ein Po du noch hast, Wahnsinn!", schwärmen zwei Follower. Was sagt ihr zu dem Video? Stimmt ab!

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner, Reality-Star

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner, Reality-Star

Instagram / dannibuechner Danni Büchner im Mai 2020 auf Mallorca

