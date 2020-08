Werner Hansch (82) ist zu Tränen gerührt! Der Sportmoderator ist in dieser Staffel Teil des Promi Big Brother-Casts. Mit seiner Art mausert er sich langsam zum Zuschauerliebling. Und auch bei seinen Mitbewohnern ist er sehr beliebt. Am Montag wollen ihm deswegen alle eine kleine Freude machen, denn das TV-Gesicht hat Geburtstag. Wegen einer kleinen Überraschung zu seinem Ehrentag fließen bei ihm sogar die Tränen!

Big Brother zitiert Werner in das Hexenhäuschen – dort wartet sein alter Freund Reiner Calmund (71) auf ihn, um mit ihm auf sein neues Lebensjahr anzustoßen. "Ja lieber Mann, das ist ja unglaublich", freut sich der 82-Jährige und kann die Tränen nicht mehr zurückhalten. Auch die Zuschauer sind von dem Gefühlsausbruch total gerührt: "Ich möchte Werner so gerne mal drücken!", schreibt ein Twitter-User. "Werner ist der sympathischste Kandidat den 'Big Brother' je hatte", betont ein weiterer.

Doch nicht nur der unerwartete Gast lässt bei Werner die Dämme brechen: Er erinnert sich in dem Gespräch mit Reiner an seine frühere Spielsucht. "In mir war eine Lunte, von der ich nichts ahnte. Ich war 70 Jahre alt", erklärt er. Schon in einer vergangenen Folge sprach er ganz offen über seiner Vergangenheit und gab sogar zu: "Das Allerschlimmste, was dabei herausgekommen ist, ich habe meine Lebensgefährtin dabei verloren."

Getty Images Werner Hansch, Sportreporter

Ibrahim Ot / ActionPress Reiner Calmund bei den Sport Bild Awards 2019 in Hamburg

ActionPress Der ehemalige Sportkommentator Werner Hansch im Jahr 1997

