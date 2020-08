Darya Sudnishnikova verrät Details zu ihrem Baby! Die russische Influencerin erlangte in den vergangenen Wochen weltweite Aufmerksamkeit – der Grund: Die 14-Jährige erwartete ein Kind und behauptete, dass ihr elfjähriger Freund Ivan der Vater sei. Mittlerweile ist traurigerweise klar, dass ihr Partner nicht der biologische Papa sein kann – das Kind ist das Ergebnis einer Vergewaltigung. Dennoch konnte es Darya kaum erwarten, ihr Baby endlich in die Arme schließen zu können und am Sonntag war es so weit. Jetzt verriet die Teenie-Mutter ihren Followern, wie sie ihre Tochter genannt hat!

Auf Instagram teilte Darya das erste Foto seit der Entbindung. In den Kommentaren zu dem Post wollte ein neugieriger Fan wissen, wie ihre Tochter heißt, worauf Darya prompt "Emilia" schrieb und die Antwort mit einem Herz-Emoji versah. Auf dem dazugehörigen Bild waren zudem die Eckdaten des Säuglings zu lesen: Um 10 Uhr kam die kleine Emilia zur Welt, wog 3.700 Gramm und war 54 Zentimeter groß.

Ihr Kind in einer geeigneten Klinik zu bekommen, sei für die Schülerin nicht einfach gewesen. Wie sie gegenüber The Sun verriet, wurde sie von insgesamt drei Entbindungskrankenhäusern abgewiesen. Warum sie dort nicht aufgenommen wurde, erklärte sie nicht näher – jetzt scheint in der Klinik in der russischen Stadt Krasnojarsk alles gut verlaufen zu sein.

Instagram / uverdig_ivv Darya Sudnishnikova und ihr Freund Ivan, Juli 2020

Instagram / uverdig_iv Darya Sudnishnikova mit ihrer Tochter

Instagram / uverdig_iv Darya Sudnishnikova im August 2020

