Darya Sudnishnikova wird vor eine neue Herausforderung gestellt. Mit gerade einmal 14 Jahren erwartet die russische Influencerin ihr erstes Kind, und das will sie zukünftig gemeinsam mit ihrem 11-jährigen Freund Iwan großziehen, auch wenn dieser nicht der Vater des Babys ist. Allzu lange dürfte die Geburt nicht mehr auf sich warten lassen, denn Darya befindet sich bereits im Krankenhaus. Doch die Suche nach einer passenden Klinik gestaltete sich für das Mädchen äußert schwierig – sie wurde mehrmals abgewiesen.

Laut The Sun behauptete das die Schülerin selbst: Sie sei von drei Entbindungskliniken abgelehnt worden, während sie sich auf die Geburt vorbereitete. Sie musste daraufhin in eine andere Stadt fahren, um Ärzte zu finden, die sie akzeptieren. Außerdem sollen sich zwei Krankenhäuser in ihrer Heimatstadt Schelesnogorsk geweigert haben, sie aufzunehmen. Sie erklärte weiter nicht, warum sich die medizinischen Einrichtungen weigerten, die Schwangere zu betreuen.

Aktuell liegt sie in einer Klinik in Krasnojarsk. Nach langem Überlegen wurde beschlossen, dass Darya ihr Kind dort entbinden darf. Das machte ihr zuerst Sorgen, da sie dachte, es würden "angehende Ärzte" eingesetzt werden, um bei der Entbindung zu helfen. "Jetzt ist mir ein großer Stein vom Herzen gefallen, nachdem ich erfahren habe, dass meine Geburt nicht von Praktikanten, sondern von professionellen Ärzten durchgeführt wird", meinte sie.

Anzeige

Instagram / uverdig_iv Darya Sudnishnikova (rechts) und ihr Freund Ivan im Jahr 2020

Anzeige

Instagram / uverdig_iv Darya Sudnishnikova im August 2020

Anzeige

Instagram / uverdig_iv Darya Sudnishnikova, Teeniemutter

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de