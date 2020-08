Dancing With The Stars-Profi Lindsay Arnold (26) spricht offen über ihre Schwangerschaft. Im Mai machte die Profitänzerin diese öffentlich und seitdem gibt sie ihren Fans im Netz immer wieder Updates zu ihrem Befinden. Jetzt spricht die Blondine auch offen über die Schattenseiten und unschöne Erfahrungen in den letzten Wochen. Lindsay habe teilweise starke Schmerzen, wenn sich das Baby im Bauch bewegt und könne sich dann kaum bewegen.

Auf Instagram teilte sie vor wenigen Wochen noch ein Foto mit der Beschreibung: "Ich kann die Bewegungen meines Kindes spüren und es ist das beste Gefühl." Auf einem aktuellen Foto verrät sie nun, dass dies nicht immer unbedingt angenehm sei. Die 26-Jährige erzählt von einem Erlebnis bei einem Wanderausflug, bei dem sie plötzlich starke Schmerzen gehabt habe und für 45 Minuten kaum habe laufen können. "Ich war so frustriert und ängstlich, weil es sich angefühlt hat, als würde mein Körper aufgeben." Mittlerweile scheint es ihr jedoch wieder gut zu gehen.

Im Juni 2015 heiratete Lindsay ihren langjährigen Freund Sam Cusick. Die beiden kennen sich bereits seit zehn Jahren und sind ein eingespieltes Team. Ihre Tochter soll nun das Familienglück nun noch komplettieren. Was sagt ihr dazu, dass die Influencerin im Netz auch über die beschwerlichen Aspekte einer Schwangerschaft berichtet? Stimmt ab!

Instagram / lindsarnold Lindsay Arnold und Sam Cusicks Schwangerschaftsverkündung

Instagram / lindsarnold Lindsay Arnold, Tänzerin

Instagram / lindsarnold Lindsay Arnold und ihr Mann Sam Cusick, Mai 2020

