Die Love Island-Late-Night-Show bekommt einen neuen Moderator! Am 31. August geht die vierte Staffel des Flirt-Formats an den Start. Im Anschluss daran war in den letzten Jahren die Web-Show "Aftersun – Der Talk" auf YouTube zu sehen, in der unter anderem exklusive Interviews mit den Kandidaten geführt wurden. Doch in diesem Jahr wird die Sendung nicht nur erstmals im TV ausgestrahlt – sie bekommt auch einen neuen Moderator: Nach Chethrin Schulze (28) und Lola Weippert ist jetzt Jimi Blue Ochsenknecht (28) das Gesicht der Talkshow!

Gegenüber Promiflash verriet der 28-jährige Schauspieler, dass er sich bereits sehr auf das Projekt freue: "Die Kandidaten sind neu, ich bin neu. Ich glaube, das wird ganz cool." Er wolle einfach nach Lust und Laune moderieren, frei nach dem Motto: "Authentisch bleiben, Spaß haben, gute Laune verbreiten." Zudem möchte er den Teilnehmern spannende Fragen stellen, um zu erfahren, was hinter den Kameras passiert. Um sich auf die Show vorzubereiten, hat sich Jimi auch bereits einige Folgen seiner Vorgängerinnen angesehen. Vergleichen wolle er sich mit ihnen allerdings nicht.

Das Moderieren ist für Jimi zudem kein Neuland. Der Sohn von Uwe (64) und Natascha Ochsenknecht (56) führte 2011 und 2015 durch die Kindersendung "Cartoon Network Checker". "Ich habe aber vor Ort auch noch einmal einen Tag Moderationscoaching und auch noch einmal Proben", erklärte der Berliner.

Anzeige

Instagram / lolaweippert Lola Weippert im November 2019 in Stuttgart

Anzeige

ActionPress Jimi Blue Ochsenknecht im Oktober 2019 in Leipzig

Anzeige

ActionPress Jimi Blue Ochsenknecht, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de