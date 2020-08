Amira Pocher (27) präsentiert ihre kleine Wölbung! Die TV-Beauty und ihr Ehemann Oliver Pocher (42) erwarten nach ihrem Sohn weiteren Nachwuchs. Doch wie auch bei der ersten Schwangerschaft behalten die Eltern private Details größtenteils für sich. Umso mehr erfreuen sie ihre Fans, wenn es dann doch mal einen kleinen Einblick gibt – so auch jetzt: Amira hält ihr Bäuchlein ganz stolz in die Kamera!

Amira und Oli befinden sich gerade ein paar Tage im Urlaub und genossen am Sonntag einen entspannten Tag am Pool. In ihrer Instagram-Story nimmt die 27-Jährige ihre Follower mit und filmt sich dabei in einem Badeanzug mit bunten Mustern. In dem Clip kommt ihre wachsende Körpermitte supergut zur Geltung. "So, wer hat den größeren Bauch?", witzelt sie, während sie mit der Kamera zu ihrem Mann herüberschwenkt. Doch von ihm bekommt sie keine Antwort – er scheint tief und fest zu schlafen.

Neben diesem Anblick begeisterte Amira ihre Fans auch schon mit einer kleinen Fragerunde vor ein paar Tagen, in der sie ein bisschen über ihre Schwangerschaft plauderte. Dabei verriet sie, dass es ihr aktuell sehr gut gehe: "Wirklich sehr gut. Ich habe keinerlei Beschwerden. Wirklich ein Traum bisher."

Instagram / amirapocher Amira Pochers Babybauch

Thomas Burg / ActionPress Oliver und Amira Pocher verkünden zweite Schwangerschaft

Instagram / amirapocher Amira Pocher im Juli 2020

