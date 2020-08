Ist Brian Austin Green (47) etwa doch noch nicht über seine Ex hinweg? Es war eine ziemliche Schocknachricht, die vor einigen Monaten die Runde machte: Der Schauspieler und Megan Fox (34) gaben ihre Trennung bekannt. Seither stürzte sich Brian in den Dating-Pool und Megan fand in Machine Gun Kelly (30) ihre neue Liebe. Immer wieder postet die Brünette seither Pärchenfotos und Liebeserklärungen. Diese offen ausgelebte Liebe scheint Brian allerdings so gar nicht zu schmecken!

Ein Insider aus dem Umfeld des 47-Jährigen plauderte nun aus, dass für Brian diese Art der Zuneigungsbekundungen ein wenig zu viel des Guten sind. "Brian nervt es, dass sie sich so sehr in ihre Beziehung zu Machine Gun Kelly hineinsteigert", so der Informant gegenüber People. Brian könne nicht verstehen, warum Megan den Drang habe, Bilder auf Social Media mit "albernen Bildunterschriften" zu posten, in denen sie ihre Liebe zu ihrem Neuen beteuert, denn "die beiden sind ja noch nicht mal geschieden", erklärte die Quelle weiter.

Dies habe wohl nicht zuletzt auch etwas mit verletztem Stolz zu tun. "Und es tut auch ein bisschen weh, dass Megan so schnell etwas Neues gefunden hat", heißt es weiter. Megan habe ihre Privatsphäre früher immer sehr geschätzt und war eher zurückhaltend – und Brian kann einfach nicht nachvollziehen, warum das jetzt bei Machine Gun Kelly anders zu sein scheint.

Anzeige

Instagram / meganfox Machine Gun Kelly und Megan Fox

Anzeige

Getty Images Brian Austin Green im August 2019

Anzeige

Getty Images Machine Gun Kelly, Rapper

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de