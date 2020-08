Nach der Trennung von Brian Austin Green (47) fand Megan Fox (34) in Machine Gun Kelly (30) einen neuen Partner an ihrer Seite. Erst vor wenigen Tagen feierten die beiden ihr Paar-Selfie-Debüt auf dem Social-Media-Account der Schauspielerin – und ihr Ex machte sich prompt mit einem bissigen Kommentar über dieses Pic lustig. War das zu viel des Guten? Brians Beitrag spaltet die Meinungen im Netz!

Unter seinem aktuellen Post tummeln sich einige negative Kommentare, die den Diss gegen Megan nicht gutheißen. "Es ist einfach so unnötig, die Kids da mit reinzuziehen. Du hast doch die Situation bisher so gut gemeistert" oder "Das ist keine schöne Art von dir. Deine Kinder zum Verhöhnen benutzen? Nicht gerade vernünftig", schrieben unter anderem zwei aufgebrachte Follower. Andere Supporter hingegen feierten den Netz-Post und kommentierten unter anderem: "Der hat gesessen" oder "Manchmal muss man sich auch schmutzig machen. Ich bin voll auf deiner Seite".

Die Promiflash-Leser nahmen Brians Seitenhieb auf Megan jedenfalls mit Humor. In einer Umfrage (Stand: 6.8.2020, 9:20 Uhr) fanden 1.724 von 2.138 Usern (80,6 Prozent) die ganze Sache ziemlich lustig. 414 Leser (19,4 Prozent) fassten den Spruch nicht so humorvoll auf und empfanden die Reaktion des ehemaligen Desperate Housewives-Star als unnötig.

Instagram / meganfox Megan Fox, Schauspielerin

Instagram / meganfox Machine Gun Kelly und Megan Fox

Instagram / brianaustingreen Brian Austin Green im Juli 2020

