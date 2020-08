Diese Frage interessiert die Fans immer brennend! Seitdem Carmen Kroll, im Netz wohl besser bekannt als Carmushka, ihre Schwangerschaft vor einigen Monaten öffentlich gemacht hatte, hält sie ihre Community rund um das Thema Baby stets auf dem Laufenden. Bereits im Juni hatte sie den Followern ein erstes Kilo-Update gegeben – damals hatte die Waage etwa acht Kilo mehr angezeigt. Zwei Monate später hat sich diese Zahl inzwischen verdoppelt.

In ihrer Instagram-Story berichtet Carmen den Usern nun von ihrem Frauenarzttermin, der wenige Stunden zuvor für die Schwangere auf dem Programm stand. In den Videos erzählt sie unter anderem, dass ihre noch ungeborene Tochter aktuell schätzungsweise zweieinhalb Kilo wiege und sich prächtig entwickle. "Ich selbst musste mich auch wiegen und ich bin jetzt bei plus 17 Kilo", gibt die Netzbekanntheit preis.

"Dann hatten wir noch einen Ultraschall und das war so magisch", schwärmt Carmen weiter. Bis jetzt habe sich ihre Kleine während der Untersuchungen immer versteckt, doch diesmal hätte sie sich endlich mal von vorne gezeigt. "Sie hat einfach so süße dicke Schmolllippen und eine Stupsnase und das ist einfach so verrückt und so surreal, dass sie einfach bald bei uns sein wird", erklärt die Rheinländerin weiter. Baby Kroll soll übrigens in etwa vier Wochen das Licht der Welt erblicken.

Carmushka im Juni 2020

Carmen Kroll im Juni 2020

Carmen Kroll mit ihrem Ehemann Niclas im März 2020

