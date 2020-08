Für wen hat sich Jessica Paszka (30) denn hier so herausgeputzt? Die ehemalige Bachelorette sorgt mit ihrem einstigen Rosenanwärter Johannes Haller (32) für Liebesgerüchte. Gerade urlaubt die Influencerin auch mit einer Freundin auf Ibiza – der Wahlheimat des Reality-TV-Stars. Ob sich Jessi etwa für ihn bei einem entspannten Tag am Pool so in Schale geschmissen hat? Im Netz zeigt sie sich nun in einem ultraknappen Bikini!

Auf Instagram präsentiert sie ihren Followern ihr Outfit – und das lässt die Temperaturen auf der Insel definitiv noch höher steigen! Die schwarze Bademode bedeckt mit wenig Stoff ihren schlanken Körper und zaubert ein riesiges Dekolleté. Ob Johannes den Anblick auch in live zu sehen bekommt? In ihrer Story ist sie zumindest nur mit ihrer Freundin beim Sonnen zu sehen.

Ob zwischen den TV-Stars wirklich etwas läuft, ist bisher immer noch nicht geklärt. Selbst auf direkte Nachfrage antwortete Jessi im Interview mit RTL Exclusiv lediglich: "Also, wenn es so sein sollte, dann seid ihr die Ersten, die es erfahren." Sie sei derzeit aber auf jeden Fall glücklich und wolle ihr Leben in vollen Zügen genießen.

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka im Mai 2020

Eugen Kazakov Johannes Haller auf Ibiza im Juli 2020

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka, Influencerin

