Großer Meilenstein für Sara Kulkas (30) Große! Die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin hält ihre Community stets über ihren Alltag und damit auch das Leben ihrer beiden Töchter Matilda und Annabell auf dem Laufenden. Jetzt steht bei ihrer Erstgeborenen ein großer Schritt an – die Sechsjährige kommt in die Schule! Dieses neue Kapitel löst in der Vollblutmama allerdings auch Ängste aus, wie sie nun im Netz ganz offen eingesteht.

In ihrem neuen Post auf ihrem Instagram-Account erklärt Sara schonungslos: Sie hat ein wenig Bammel vor Matildas Einschulung! "Ich habe viele Ängste und ja, es fällt mir so verdammt schwer, loszulassen. Vielleicht, weil ich selbst so eine schlechte Schulzeit hatte?", grübelt die Influencerin. Schließlich machte die 30-Jährige zuletzt kein Geheimnis daraus, eine schwere Kindheit gehabt zu haben – sie wurde jahrelang sogar fies gemobbt.

Das Fast-Schulkind selbst habe allerdings keinerlei Bedenken, nun täglich für ein paar Stunden seinen eigenen Weg zu gehen: "Matilda freut sich hingegen schon sehr auf die Schule. Sie kann es kaum erwarten", erzählt Sara. Sie wünsche sich vor allem, dass ihr ganzer Stolz Freunde finden und von tollen Pädagogen umgeben sein wird.

Sara Kulkas Töchter Annabell und Matilda

Sara Kulka, TV-Star

Sara Kulka, Model

