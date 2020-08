Wie weit würde Emmy Russ (21) für den Sieg bei Promi Big Brother gehen? Das Reality-Sternchen mischt den TV-Container gerade ordentlich auf. Mit ihren Sprüchen und Aktionen polarisiert sie und ist nicht bei allen Bewohnern und Zuschauern gleichermaßen beliebt. Die ehemalige Mitstreiterin der Halbrussin, Jasmin Tawil (38), äußerte sich vor Kurzem bereits über sie und unterstellte der 21-Jährigen, nur eine Rolle zu spielen, anstatt ihr wahres Ich zu zeigen. Jetzt meldeten sich zwei Personen zu Wort, die Emmy gut kennen – und hatten nicht nur nette Worte für sie übrig.

Im Interview mit Akte packen ihre Schwester Liliana und ihre Ex-Beauty & The Nerd-Konkurrentin Malin Brown aus. Liliana unterstellt der Blondine: "Sie würde, so einiges tun, um im Mittelpunkt zu stehen." Sie lasse sich außerdem von niemandem in den Schatten stellen. Auch von ihrer Mutter bekomme Emmy die volle Aufmerksamkeit: "[Unsere Mutter] macht wirklich alles für sie". Für einen möglichen Sieg würde die Hamburgerin sogar über Leichen gehen, vermutet Liliana.

Auch Malin lässt kein gutes Haar an der Blondine. Bereits während der Dreharbeiten zu "Beauty & The Nerd" kam es immer wieder zu Streitereien. Emmys Auftritt im TV-Container bezeichnet die Reality-TV-Darstellerin als "eine Show" und "falsch". Sie geht sogar noch weiter und behauptet: "Andere Leute sind Emmy scheißegal."

Sat.1/Marc Rehbeck Emmy Russ für "Promi Big Brother" 2020

Instagram / emmyruss1 Emmy Russ, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / malinbrown TV-Sternchen Malin Brown im August 2020

