Melissa (24) sieht sich mit harten Vorwürfen konfrontiert! Die ehemalige Love Island-Kandidatin gehört zum Cast der Show Kampf der Realitystars. Dort traf sie auch auf Steff Jerkel. Der TV-Star sprach die Beauty gleich zu Beginn auf ihren Flirt mit Pietro Lombardi (28) an. Doch am Abend war das Gespräch für ihn noch nicht vorbei – und er warf ihr sogar harte Worte an den Kopf: Seiner Ansicht nach verdankt Melissa ihren Karrieresprung nur ihrer Liaison mit dem Sänger.

"Meine Meinung ist: Ohne Pietro hättest du keine 400.000 Follower. Punkt, Ende, aus, vorbei", ist Steffs Meinung. Melissa trafen seine Worte sehr und sie wehrte sich: "Alle wussten, dass es zwischen ihm und mir nichts wird. Warum sind mir diese 300.000 Follower nicht wieder entfolgt?" Sie habe es so weit geschafft, weil sie eine authentische Person sei und hinter ihrer Meinung stehe. "Dann träumst du", betonte er.

Die Diskussion ließ bei Melissa die Dämme brechen – und sie sackte in den Armen ihrer Mitstreiter zusammen. "Das ist respektlos, was er da mit mir macht", weinte sie. Da konnten ihr die anderen nur zustimmen: "Hat der so einen großen Neid auf Melissa oder was ist eigentlich wirklich sein Problem?", fragte sich Johannes Haller (32).

RTL2 Willi Herren und Steff Jerkel bei "Kampf der Realitystars"

ActionPress Pietro Lombardi, Sänger

Instagram / melissadamilia Melissa, TV-Bekanntheit

