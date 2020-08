Barbara Meier (34) meldet sich im Netz zurück! Die ehemalige Germany's next Topmodel-Teilnehmerin ist Mitte Juli zum ersten Mal Mutter geworden. Sie und ihr Ehemann Klemens Hallmann konnten ihr kleines Töchterchen Marie-Therese auf der Welt begrüßen. Die Zeit nach der Geburt genoss die Beauty in vollen Zügen mit der kleinen Maus und zog sich deswegen auch einige Tage aus den sozialen Medien zurück. Doch jetzt gibt es endlich einen neuen Post – samt einem süßen Foto!

"Ich hoffe, ihr seid nicht böse, dass ich die letzten Wochen eine kleine Instagram-Pause gemacht habe. Ich wollte mich immer melden, aber war dann doch mit Händchenhalten beschäftigt", schreibt Barbara zu einem knuffigen Schnappschuss, auf dem sie die kleine Hand ihrer Tochter hält. "Es ist so schön, die Kleine jeden Tag ein wenig besser kennenzulernen und mitzuerleben, wie sie von Tag zu Tag mehr lernt und die Welt Schritt für Schritt für sich entdeckt", schwärmt die stolze Mama.

Bereits nach der Entbindung wandte sich Barbara mit liebevollen Worten an ihre Community: "Es ist so schön, dass ihr euch alle so ehrlich mit uns freut. Mit euch macht alles ein klein bisschen mehr Spaß. Danke!" Mehr Einblicke in ihr neues Leben als kleine Familie sowie das Gesicht ihres Nachwuchses behält das Pärchen allerdings bisher für sich.

Barbara Meiers Baby

Barbara Meier im Juli 2020

Barbara Meier im Juni 2020

