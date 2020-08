Gerald und Anna Heiser (30) bekommen in ihrer Wahlheimat Namibia Besuch vom Klapperstorch: Das Bauer sucht Frau-Traumpaar erwartet erstmals Nachwuchs! Für die beiden geht damit ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung – schließlich stand von Anfang an fest, dass sie eine eigene Familie gründen wollen. Bereits kurz nach ihrem Kennenlernen vor rund drei Jahren haben Gerald und Anna von einem Baby gesprochen.

Gerald ist schon nach kürzester Zeit vor Anna auf die Knie gegangen. Mit ihrer Blitz-Verlobung sorgte das Paar bereits im Laufe der "Bauer sucht Frau"-Staffel für mächtig Wirbel. Und auch über das Thema Nachwuchs wurde zu diesem Zeitpunkt längst gesprochen. "Wir wollen beide Kinder", stellte Anna damals im Bild-Interview klar. Allerdings sollte ihre Zweisamkeit nicht auf der Stelle gestört werden: "Wir wollen erst ein bisschen Zeit für uns haben", versicherte der Farmer. Ein paar Monate später schienen die zwei dem Schicksal dann seinen Lauf lassen zu wollen. "Es kommt, wie es kommt", lauteten Annas verheißungsvolle Worte im April 2018 gegenüber RTL.

Im darauffolgenden Jahr machte das Pärchen keinen Hehl mehr aus seinen Plänen, schwanger zu werden – doch es sollte einfach nicht so recht klappen. Bis ihnen Anfang Januar 2020 ein schmerzhafter Dämpfer verpasst wurde: Anna erlitt eine Fehlgeburt und konnte den Verlust nur schwer verkraften. Doch die heute 30-Jährige ließ sich nicht entmutigen – und dürfte sich jetzt mehr denn je über ihr baldiges Mama-Dasein freuen.

Anzeige

Instagram / anna_m._heiser Gerald und Anna Heiser im August 2020

Anzeige

Instagram / anna_m._heiser Gerald und Anna Heiser im März 2020

Anzeige

Instagram / anna_m._heiser Bauer Gerald und Anna Heiser im April 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de