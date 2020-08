Schnipp, schnapp und die Haare sind ab! In den vergangenen Wochen war bei Amira Pocher (27) ganz schön was los. Zusammen mit ihrem Mann Oliver Pocher (42) tourte sie mit ihrem gemeinsamen Podcast durch die deutschen Autokinos, stand mit ihm für "Pocher – gefährlich ehrlich!" vor der Kamera und brachte außerdem ihre eigene Modekollektion auf dem Markt. Nach diesen aufregenden Momenten nahm sich die werdende Mama jetzt ein bisschen Zeit für sich und stattete ihrem Friseur einen Besuch ab.

In ihrer Instagram-Story teilte Amira nun Videos, die beweisen, dass diesmal nicht nur die Spitzen geschnitten wurden. Während sie ihrer Community im ersten Clip zeigt, wie ein großes Büschel Haare auf dem Fußboden liegt, präsentiert sie in der zweiten Aufnahme ihren neuen Look. Die Haare sind ein gutes Stück ab, leicht gelockt und erinnern an einen Long-Bob. Außerdem trägt sie auf dem Video einen lässigen Seitenscheitel.

Eine kurze Auszeit beim Friseur war für die 27-Jährige wohl mal eine willkommene Abwechslung – denn wie schon gesagt, Amiras Terminkalender ist aktuell gut gefüllt. Und außerdem ist sie auch noch Mama und aktuell wieder schwanger. Wie sie alles unter einen Hut bekommt, hatte sie ihren Fans kürzlich bereits verraten: "Natürlich mit Hilfe, aber es fällt mir immer noch sehr schwer, obwohl die meisten Auftritte stattfinden, wenn der Kleine schläft."

Instagram / amirapocher Amira Pocher im August 2020

Instagram / amirapocher Amira Pocher im März 2020

ActionPress Amira Pocher bei einem Auftritt im Autokino Cruise Inn in Hamburg im Juli 2020

