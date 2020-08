Die hochschwangere Katy Perry (35) denkt bereits an das Leben nach der anstehenden Geburt ihrer Tochter. Die Sängerin ist bestens auf den großen Tag vorbereitet und präsentierte vor wenigen Tagen schon das Kinderzimmer. Während der werdende Vater, Orlando Bloom (43), einen Sohn aus seiner Ehe mit Model Miranda Kerr (37) hat, ist es für die "I Kissed a Girl"-Interpretin das erste Kind. Das hindert sie aber nicht daran, schon weit in die Zukunft vorauszuplanen. Nun verrät Katy, dass sie möglichst schnell wieder zurück auf die Bühne möchte.

Im Interview mit Mirror erzählt sie von ihren Plänen, bald wieder auf Tour zu gehen. Obwohl die momentane Lage Konzerte mit Tausenden Zuschauern noch nicht zulässt, ist die 35-Jährige zuversichtlich: "Ich hoffe, ich kann bis nächstes Jahr wieder auf eine Art Bühne zurückkehren". Immerhin veröffentliche sie bald ihr neues Album "Smile", das sie auch promoten möchte.

Sie teilte auch ihre Abneigung gegenüber Online-Shows. Weil es in der letzten Zeit nicht anders möglich war, fanden die meisten Konzerte via Internet statt. Katy Perry habe offensichtlich die Nase voll davon und sei der Meinung, man könne nicht so weitermachen. Sie witzelt: "Ich werde mich an Halloween als Zoom-Link verkleiden."

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom

Getty Images Katy Perry im Dezember 2019 in Los Angeles

Instagram / katyperry Katy Perry, Musikerin

