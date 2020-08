Wurde Elene Lucia Ameur (26) von Dragqueen Katy Bähm (26) gemobbt? Die Schauspielerin hat Promi Big Brother vor wenigen Tagen freiwillig verlassen und hatte auch keine leichte Zeit dort. Vor allem die Streitereien mit den anderen Bewohnern nahm sich die Berlin – Tag & Nacht-Darstellerin sehr zu Herzen. Im Promiflash-Interview erklärt Elene nun, was sie von ihrer einstigen Freundin Katy wirklich hält.

"Ich bin sehr traurig und enttäuscht", offenbart sie gegenüber Promiflash. Anfangs hätten sich die beiden noch sehr gut verstanden. Dies habe sich aber im weiteren Verlauf des Wettbewerbs geändert. "Irgendwann war es dann so, da hat man wirklich ihr wahres Gesicht gesehen", verrät die Brünette. Sie habe Katy, die eigentlich Burak Bildik heißt, sehr viel offenbart und ihr sogar ihre schwierige Vergangenheit anvertraut. Als Kind sei sie nämlich aufgrund ihres Aussehens gemobbt und sogar bedroht worden. Am Ende fühlte sie sich ausgerechnet durch das Verhalten der Queen of Drags-Teilnehmerin an diese Zeit zurückerinnert. Die Travestiekünstlerin habe immer wieder gestichelt und sie am Ende einfach sitzen lassen. Nach einem Ausraster von Katy eskalierte die Situation schließlich.

Eine Aussprache nach der Sendung schließt das Model eher aus. "Sie hat mich psychisch dort sehr runtergemacht". Im Nachhinein bezweifle Elene sogar, dass Katy je wirklich interessiert an den sehr intimen Gesprächen der beiden gewesen sei. Über ihren vorzeitigen Auszug sei sie deshalb sehr glücklich.

Instagram / katybaehm Katy Bähm im Dezember 2019

Sat.1/Marc Rehbeck Elene Lucia Ameur für "Promi Big Brother" 2020

Instagram / elene.ameur Elene Lucia Ameur, ehemalige "Berlin - Tag & Nacht"-Darstellerin

