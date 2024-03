Hailey Biebers Schwester wegen Körperverletzung angezeigt

Die Baldwin-Familie sorgt derzeit eher für Negativschlagzeilen! Erst vor wenigen Tagen überraschte das Oberhaupt der Familie Stephen Baldwin (57) mit einem Post im Netz. Darin bat der Schauspieler, für seine Tochter Hailey (27) und für seinen Schwager Justin Bieber (30) zu beten. Damit löste er eine krasse Spekulationswelle aus: Haben das Model und der Sänger etwa eine Ehekrise? Jetzt sorgt Stephens ältere Tochter für Aufsehen: Alaia Baldwin Aronow (31) wurde nämlich festgenommen!

Das berichtet nun TMZ. Dem Portal liegt ein Polizeibericht vor, der erschreckende Details preisgibt. So soll Alaia in einer Bar in Georgia ausgerastet sein und benutzte Tampons auf das Personal geworfen haben! Grund für ihren Ausraster: Sie wollte wohl nicht die öffentliche Toilette, sondern die der Angestellten benutzen. Als man sie gebeten habe, dies nicht zu tun, griff sie Barkeeper und Türsteher offenbar an.

Ein Securitymann meint, dass Alaia ihm "Haare aus dem Kopf gerissen" habe. Ein anderer behauptet, die 31-Jährige habe ihm in die Leistengegend getreten. Später konnte das Sicherheitspersonal Stephens Tochter aus der Bar holen. Daraufhin wurde sie wegen einfacher Körperverletzung und Hausfriedensbruch angezeigt. Die Unternehmerin stritt alles ab und meint, sie habe sich lediglich verteidigen wollen.

Getty Images Stephen Baldwin und seine Familie im Jahr 2019

Getty Images Alaia Baldwin Aronow, Hailey Biebers Schwester

Getty Images Alaia Baldwin Aronow, Stephen Baldwins Tochter

